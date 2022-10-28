Bakan Dönmez: 'Yeni keşifler için Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gözümüz ufukta, kulağımız doğal gaz milli takımımızda. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla enerjide asırlık projelere imza atıyoruz. Yeni keşifler için Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı." dedi.
Gündem 28.10.2022, 14:43
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin yeni keşifler için Karadeniz'deki Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.
Bakan Dönmez, enerjide tam bağımsız Türkiye için arama çalışmalarına devam edileceğini belirtti.
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Gözümüz ufukta, kulağımız doğal gaz milli takımımızda.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 28, 2022
“Türkiye Yüzyılı” vizyonumuzla enerjide asırlık projelere imza atıyoruz.
Yeni keşifler için Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı.
Enerjide tam bağımsız Türkiye için aramaya devam...https://t.co/GGqlpZj4Iv
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