Bakan Dönmez, Siirtli gençlerle bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt Belediyesi tarafından hizmete alınan Millet Bahçesi'ni ziyaret etti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'dan bilgi alan Dönmez, bahçede bulunan çocuklara dondurma ikram etti.

Buradaki kafede "Siirt Gençlik Buluşması" programına iştirak eden Dönmez, gençlere tavsiyelerde bulundu, söylenen türkülere eşlik etti.

Buluşmaya AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ve diğer protokol üyeleri de katıldı.