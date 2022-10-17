Bakan Dönmez'den maden ocağındaki patlamaya ilişkin yeni açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, madendeki yangının tamamen kontrol altına alındığını belirtti.Bakan Dönmez'in açıklamalarının satır başları şöyle;

Cuma günü saat 18.00 sularında meydana gelen kaza akabinde olayı haber alır almaz İçişleri Bakanı ile birlikte olay yerine intikal etmiştik. Hemen ardından da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız süreci ve işleri koordine etmek üzere bizimle birlikte yer almıştı. Akabinde de yoğun bir arama-kurtarma faaliyetine girişerek 18 saat içerisinde arama-kurtarma faaliyetlerini sonuçlandırdık. Malesef 41 kardeşimizi şehit vermiş olduk. Yaralılarımıza gelince, şu anda Bartın Devlet Hastanesi'nde bir yaralımız söz konusu, durumu iyiye gidiyor. İstanbul'a sevk edilen 6 hastamızın durumu da Sağlık Bakanımız tarafından takip edildi ve kamuoyu ile de paylaşıldı. Olayın ilk anındaki değerlendirmeleri de aktarmıştım olayın nedeni ile ilgili olarak. Grizu patlaması olduğunu söylemiştim. Yine bugün itibarıyla da uzman arkadaşlarla yaptığımız değerlendirmede bu ilk değerlendirmenin hala devam ettiğini gözlemliyoruz.

Bu arada tabi arama-kurtarma faaliyetleri için birçok ilden kamu kurumlarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından süre katkı sağlamak üzere ilimize gelen ekipler de oldu. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Fakat madencilik farklı bir iş alanı olduğu için arama-kurtarma faaliyetlerinin büyük bir kısmı kontrol altında TTK'nın ve TKY'nin tahlisiye ekipleri tarafından gerçekleştirilmiştir. İlk günlerde bir yangından bahsetmiştim büyük oranda kontrol altına alındı, havayla temasını kesmek üzere iki baraj kapısı inşa edildi. Şu anda da yangın sönümlenmek üzere giderek şiddetini azaltıyor. Sürece de teknik ekiplerimiz devam ediyor. Madende üretim faaliyetleri de tamamen durdurulmuştur. İlk andan itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımızın adli tahkikatı başlatması neticesinde de hukuken aslında müessesemiz bir olay yeri haline de dönmüştür o açıdan giriş çıkışlar da savcılığın bilgisi ve izni dahilinde yapılmaktadır. Şu anda aşağıda sadece teknik emniyet birimlerimiz çalışmaktadır.

"Güvenilir doğru bilgi ve belgeye dayanmayan bir takım değerlendirmeleri görüyoruz"

Yine devam eden adli ve idari soruşturmalarda olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için gerekli her türlü yardım savcılarımıza ve müfettişlerimize istisnasız yapılacaktır. Yine zaman zaman başka olaylarda olduğu gibi güvenilir doğru bilgi ve belgeye dayanmayan bir takım değerlendirmeleri görüyoruz. Bilerek ya da bilmeden yapılmış olan bu değerlendirmeler sürece de malesef olumsuz yansımakta ve zarar vermektedir. Bir kez daha bu tip değerlendirme ve yorumlardan kaçınılması gerektiğini özellikle ifade etmek isterim.

Bu kapsamda ihtiyaç duyulan kamuoyunun bilgisine sunulması geeken değerlendirmeleri zaman zaman TTK'nın web sitesinden zaman zaman da bakanlığımız tarafından kamuoyu bilgilendirilecektir. Bu kapsamda yarın TBMM Genel Kurulu'na da burada yaşanan sürece ilişkin tarafımdan bir bilgilendirme yapılacaktır. Şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Dün itibarıyla da definlerini tamamlamış olduk. Tüm bakanlarımız, ilgili kurumlarımızın yetkilileri ile birlikte taziye ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın cumartesi günü buraya intikali ile şehit ailelerine yönelik talimatları olmuştu. İlk etapta da valiliğimiz şehit ailelerine yardımlara başlamıştır. Bugün itibarıyla da Türkiye Taşkömürü Kurumu ilk ödemelere başlanacaktır. Şehit aileleri bize emanettir. Her türlü ihtiyacı devletimiz ve ilgili kurum tarafından sağlanacaktır.