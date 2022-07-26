Bakan Dönmez açıkladı: Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve başlıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız"
Gündem 26.07.2022, 22:03 26.07.2022, 22:07
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız" dedi.
Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda çalışmaları devam eden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, adını 'Abdülhamid Han' olarak açıkladığı Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinin göreve başlaması için geri sayım başladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız" açıklamasını yaptı.
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