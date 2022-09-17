Bakan Derya Yanık, fabrikada kadınlarla bir araya geldi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tekirdağ'da mantı üretimi yapan işletmede kadın çalışanlarla bir araya geldi.
Bakan Derya Yanık, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programının ardından, Bir Umut Hayvanları Koruma Derneği tarafından sahipsiz hayvanlar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla açılan "Kalbim Pati Pati Atıyor" fotoğraf sergisini gezdi.
Yanık daha sonra, Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren mantı fabrikasının üretim tesislerini ziyaret etti.
Fabrika yetkililerinden ürünler ve firma hakkında bilgi alan Yanık, burada çalışan kadınlarla da bir süre sohbet etti.
Yanık, tesislerdeki incelemelerin ardından kadınlarla yemek yedi.
Yanık'ın ziyaretine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül ve İl Başkanı Mestan Özcan da katıldı.
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