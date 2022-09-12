Bakan Çavuşoğlu: Yunan halen kaşınıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Mücadelede Son Kale Haymana “Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu” programında açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'a tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, "Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız. Bu Yunanistan’a bir uyarıdır" dedi.