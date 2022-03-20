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Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna-Rusya bir araya gelirse Türkiye ev sahipliği yapabilir

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında barışı sağlamak için yoğun diplomasi trafiği sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kalıcı ateşkesin sağlanması için umutlu olduğunu belirterek, görüşmelere Türkiye'nin ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

Gündem 20.03.2022, 12:32
Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna-Rusya bir araya gelirse Türkiye ev sahipliği yapabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova ve Kiev'de görüşmeler yaptı. Taraflar arasında barışın sağlanması için diplomatik çabalar yoğunlaştı.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İki tarafın pozisyonlarında da bir yakınlaşma var"

Çavuşoğlu, taraflar arasındaki yakınlaşmayı işaret ederek, "Önemli konularda, kritik konularda her iki tarafın pozisyonlarında da bir yakınlaşma var. Özellikle ilk dört maddede hemen hemen anlaştıklarını görüyoruz" dedi.

Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçilmesi, silahsızlanma ve karşılıklı güvenlik güvenceleri verilmesi ilerleme kaydedilen maddeler arasında.

Rusçanın Ukrayna'da yaygın kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılmasıyla ilgili de mesafe alındı.

"Liderler arasında açık kanallar var"

Hürriyet gazetesine konuşan Çavuşoğlu, taraflar arasında kalıcı ateşkesin sağlanması için mesafe alındığını vurgulayarak, "Eğer taraflar mevcut pozisyonlarından geri adım atmazlarsa ateşkes için umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Liderler arasında açık kanallar var. Bu artık biliniyor" diye konuştu.

"Bizim için önemli olan iki tarafın bir araya gelmesi"

Dışişleri Bakanı, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki olası görüşmeye Türkiye'nin ev sahipliği yapabileceğini bir kez daha hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Henüz savaş başlamamışken bu konuda ilk teklifi biz getirmiştik. Bugün itibarıyla prensip olarak iki tarafın da buna karşı olmadığını görüyoruz. Bazı başka ülkelerin de girişimleri var, bir araya getirme çabaları var. En nihayetinde önemli olan bir araya gelmeleridir. Bu Türkiye’de olur, başka yerde olur. Bizim için önemli olan iki tarafın bir araya gelmesidir."

Çavuşoğlu, bazı konularda kararın liderler düzeyinde verilmesi gerektiğini ifade etti.

#Ukrayna #rusya
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