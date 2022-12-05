Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye geniş bir coğrafyada umut bağlanan ülkelerin başında geliyor"

Bakan Çavuşoğlu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış Politikası" konulu konferansın açılışında yaptığı konuşmada, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sevgi ve selamlarını iletti.

Bugün dünyada çok ciddi sorunlar, krizlerin ve savaşların olduğunu belirten Çavuşoğlu, savaşların ve çatışmaların yüzde 60'ının Türkiye'nin yakın coğrafyasında olduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu, bugünün dünyasında sadece fikirler, ekonomik faaliyetlerin değil tehditlerin de küresel hale geldiğini, çatışmalar, enerji ve gıda krizi, terörizm, iklim değişikliği, yabancı karşıtlığı, İslam düşmanlığı ve düzensiz göçün karşı karşıya kalınan sınamalar olduğunu dile getirdi.

"Türkiye geniş bir coğrafyada umut bağlanan ülkelerin başında geliyor"

Artan uluslararası rekabetin bütün insanlığı tehdit eden sorunlarda dahi ortak çözümler bulmayı zorlaştırdığına, Birleşmiş Miller, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşların küresel sorunların çözümünde yetersiz kaldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu tür zor dönemlerde, inisiyatif alacak, yol gösterecek, liderlik edecek, girişimci güçlere ihtiyaç var. Bugün gururla söylemek isterim, Türkiye bu güçlerin başında geliyor. Ama bu güçlerin, aynı zamanda vicdani olması, değerler politikası izlemesi gerekiyor, ilkesi olması gerekiyor, prensiplere sahip olması gerekiyor. İşte bu nedenle, bugün dünyanın ihtiyaç duyduğu güçlerden biri Türkiye'dir. Çünkü medeniyetimizde, 'insan insanın kurdu değil, umududur' anlayışı var. Türkiye, Afrika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada umut bağlanan ülkelerin başında geliyor. Küresel sorunların hangisine baksanız; hepsinde Türkiye'nin çözümün bir parçası olduğunu görürsünüz."

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin uyuşmazlık çözümü ve arabuluculukta dünyada bir marka haline geldiğini, Ankara'nın BM, İslam İş Birliği Teşkilatı ve AGİT'te Arabuluculuk Dostlar Grubu eş başkanı olan tek ülkenin Türkiye olduğuna vurgu yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın dünyada kutuplaşmayı ve cepheleşmeyi derinleştirdiğini aktaran Çavuşoğlu, bu savaşta, diplomasiyle sonuç alabilen tek ülkenin Türkiye olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, ABD ve Rus istihbarat başkanlarının Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya geldiğini anımsatarak, "(ABD ve Rus istihbarat başkanlarının) Bir araya gelme sebepleri önemli. Bu savaş zamanında herkesin endişe ettiği bir şey var; nükleer silah kullanılacak mı kullanılmayacak mı? Kullanıldığı zaman dünyayı bir felaketin beklediğini hepimiz biliyoruz. O nedenle bu tür riskleri azaltmak için bu tür ülkelerin kurumlarını da bir araya getirmek önemli." dedi.

Geçen hafta NATO ve AGİT toplantılarında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba başta olmak üzere çok sayıda mevkidaşıyla görüştüğünü ve hepsinin de Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik çabalarını takdir ettiklerini söyleyerek teşekkür ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Onlar teşekkür etsin, takdir etsin diye bunları yapmıyoruz, bölgemizin barışı ve insanlık için yapıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye bugün küresel diplomaside en güvenilir aktörlerden biri"

Çavuşoğlu, dış politikanın güven meselesi olduğunun altını çizerek, "Türkiye bugün küresel diplomaside en güvenilir aktörlerden biri. Çünkü biz ne söylüyorsak onu yapıyor, ne yapıyorsak onu söylüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin BM ile arabuluculuk ettiği İstanbul Tahıl Anlaşmasına değinen Çavuşoğlu, bu anlaşmayla dünyada gıda krizinin önüne geçildiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, enerji krizine karşı son dönemde attıkları adımlarla hem Türkiye'de hem çevresinde enerji güvenliğini artırdığına işaret etti.

Türk Devletleri Teşkilatıyla (TDT) birliğini güçlendiren Türk dünyasının yeni bir jeopolitik gerçeklik olduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geçen ay düzenlenen Semerkant Zirvesi'nde TDT'ye gözlemci üye haline geldiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Bu (KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olması) bir başlangıç, adım adım, gerisi de inşallah gelecek inşallah. Zaten endişelerinin, paniğe kapılmalarının sebebi de gelecek olan. Sonuçta Türk dünyası ile işbirliğimizi, dayanışmamızı artırmamız gerekiyor. KKTC'nin TDT'ye gözlemeci üye olmasıyla Türk dünyasının Doğu Akdeniz’e erişimi güçlendi." dedi.

Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı ve Moskova yönetimine yönelik yaptırımlar nedeniyle Kuzey Koridoru'nun önemini yitirdiğini, Orta Koridor'un dünyanın ilgi odağı haline geldiğini belirterek, "İnşallah Ermenistan da akıllanır, inşallah Ermenistan'ın üzerinden geçecek projelerin hayat bulmasıyla onlar da bunlardan faydalanır." diye konuştu.

"Afrika açılımı ortaklık politikasına dönüştü"

Türkiye'nin Afrika ve Latin Amerika açılımlarına değinen Çavuşoğlu, "Afrika açılımı ortaklık politikasına dönüştü. Aynı şekilde Latin Amerika açılımımız başarılı şekilde devam ediyor. Afrika ile ticaretimiz 2002'de 3,4 milyar dolarken 34,5 milyar dolara çıktı. Bu sene 45 milyara yaklaşıyor. Latin Amerika ile 800 milyon dolardan 15 milyar dolara çıktı. Bu sene 20 milyar dolara yaklaşıyor." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Avrupa'nın ortasında savaş ve ciddi krizler olduğunu ve şu anda Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu, Ankara'nın Avrupa içerisinde oynayabileceği önemli roller olduğunu kaydetti.