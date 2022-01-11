Bakan Çavuşoğlu'ndan Kazakistan açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan gündemiyle çevrim içi olarak düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Çavuşoğlu, Kazakistan’da yaşanan gelişmeler üzerine TDT dışişleri bakanları olarak olağanüstü toplandıklarını, Türk dünyası ailesinin önemli bir ferdi olan Kazakistan’daki gelişmelerin herkesi derinden etkilediğini söyledi.

"Kazakistan’daki gelişmelerden büyük üzüntü duyduk"

Çavuşoğlu, Kazakistan’daki gelişmeleri kaygıyla izlediklerini, Türk dünyasının büyük bir aile olduğunu ve bir vücudun organları gibi birbirlerine bağlı olduklarını dile getirerek "Bir yeri ağrıdığında tüm vücudun bundan muzdarip olması gibi biz de millet olarak Kazakistan’daki gelişmelerden büyük üzüntü duyduk. Muhtar (Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi) kardeşime ve Kazakistan halkına geçmiş olsun diyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türk Devletleri ailesi olarak bu zor zamanında Kazak kardeşlerimizin yanında, onlarla dayanışma halindeyiz" sözlerini kullandı.

Durumun kontrol altına alınmış olmasından memnuniyet duyduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Kazakistan’da Alihan Smailov'un yeni başbakan olarak atanmasından mutluluk duyduklarını ve kendisiyle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"Tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız"

Çavuşoğlu, Kazakistan’da barış ve istikrarın bölge ve teşkilat için olduğu gibi küresel barış için de önemli olduğunu belirterek "Kazakistan, bu krizi aşacak kabiliyet, tecrübe ve devlet geleneğine sahiptir. Onursal Başkanımız Nursultan Nazarbayev ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in vizyonu doğrultusunda güçlü bir devlet aklı oluşmuştur. Kazak halkı da mevcut sorunlara çözüm bulmak amacıyla birlik ve beraberlik ruhunu gösterecek sağduyuya sahiptir" dedi.

TDT olarak yaptıkları ortak açıklamada ve bugün kabul edecekleri ortak bildirideki temel mesajlarının, büyük Türk dünyası olarak Kazakistan’ın yanında olduklarını, ülkedeki istikrarın yeniden tesisi için Kazakistan’a desteklerinin tam olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak da en başından beri Kazak makamlarıyla temas halinde olduk. Kamuoyumuz gelişmeleri yakından izledi, millet olarak dertlendik. Cumhurbaşkanımız, başta Tokayev olmak üzere, üye devletlerin devlet başkanlarıyla temas halinde, gelişmeleri yakından takip etti. Biz de dışişleri bakanları olarak yakın temas halinde olduk. Bakanlığım başta olmak üzere birçok kuruluş ve önemli şahsiyet kardeş Kazakistan’a destek açıklamaları yaptı. Kardeşlerimizin bu zor gününde yanlarında olmayı bir borç bildik. Bundan sonra da üzerimize ne düşerse tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız ve tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız."

"Kazak kardeşlerimizin ihtiyaçlarına yanıt vermemiz gerekiyor"

Geçen yıl kasım ayındaki İstanbul Zirvesi'yle Türk Konseyinin, Türk Devletleri Teşkilatına dönüşmesinin önemli bir milat olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Etkin bir şekilde ve birlik içinde hareket ederek Kazak kardeşlerimizin olabilecek ihtiyaçlarına yanıt vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türk dünyasının ünlü şairi Abay Kunanbay'ın "Başarının kaynağı birliktir." sözünü hatırlatarak "Birlik bolmay tirlik bolmas. Birlik olmazsa dirlik olmaz! Kazakistan’ın bu sınamadan daha güçlü çıkması için de bir olmalıyız, diri olmalıyız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Zirvesi’nde kabul edilen Vizyon 2040 Belgesi'nin, iç ve dış sınamalarda gerekli iş birliği ve dayanışma çerçevesini çizdiğini kaydeden Çavuşoğlu, teşkilatın ortaya koyduğu daha fazla siyasi ve iktisadi bütünleşme yönündeki adımları hızlandırmaları gerektiğinin de altını çizdi.

Çavuşoğlu, kalkınma ve iş birliği için en temel şartın, güvenlik ve istikrar olduğuna vurgu yaparak teşkilat bünyesinde güvenlik ve istihbarat birimleri arasındaki iş birliğinin daha düzenli ve kurumsal bir yapıya kavuşturulması gerektiğine işaret etti.

Bölgeler arasında gelir ve gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için teşkilatın sunduğu iş birliği imkanlarından da azami ölçüde istifade edilmesi gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik strateji belgesinin bir an önce imzalanmasında yarar görüyoruz. Ayrıca, Türk Ortak Yatırım Fonu’nun kurulmasına önem veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef doğrultusunda aramızdaki ticareti kısa sürede toplam ticaretimizin yüzde 10'u seviyesine çıkarmalıyız."

"Kardeş Kazakistan’ın gücüne ve sağduyusuna güveniyoruz"

Çavuşoğlu, bağımsızlığından bu yana Kazakistan'ın hep başarılı ve dengeli bir dış politika izlediğini belirterek "İçinden geçilmekte olan bu krizin de Kazakistan’ın egemenliğine, bütünlüğüne, istikrarına ve dengeli dış politikasına zarar vermeyeceğine inanıyoruz. Çünkü biz kardeş Kazakistan’ın gücüne, basiretine ve sağduyusuna güveniyoruz" dedi.

"Bölgemiz jeopolitik ilgi odağı" diyen Çavuşoğlu, "Biz jeopolitik rekabetin değil, iş birliği ve refahın aktörleriyiz zira devletleri ve milletleri refah, istikrar ve barış yüceltiyor. Aynı şekilde iş birliği ve refahın artışı, barışın en büyük teminatı oluyor" değerlendirmesini yaptı.

Çavuşoğlu, "Barış olan memlekette bereket olur" anlamına gelen "Beybit yerde bereket bar" Kazak atasözünü hatırlatarak "Barışı da ancak özümüzle ve birlikteliğimizle tesis edebiliriz. Özümüzü en iyi şekilde yansıtan Türk Devletleri Teşkilatı dayanışmamızın, refah, istikrar ve barışa yatırımımızın en etkili çatısıdır" diye konuştu.

Kazakistan’a güvendiklerini ve inandıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Türk dünyası olarak Kazakistan’ın yanında olmaya devam edeceklerini, istikrar ve refah yolunda birlikte yürüyeceklerini dile getirdi.