Bakan Çavuşoğlu koronavirüse yakalandı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını paylaştı. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Gündem 16.02.2022, 14:49
Çavuşoğlu açıklamasında, "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin." dedi.
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