Bakan Çavuşoğlu, Katarlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani ve Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurt Dışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü.

Görüşmelerde Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.