Bakan Çavuşoğlu: Kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapatılan konsolosluklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "Bir terör tehdidi varsa bize bildirmeleri gerekmez mi? İçişleri Bakanlığımıza, istihbaratımıza soruyoruz. Somut bir bilgi paylaşımı yok, istihbarat paylaşımı yok. Burada bu açıklamaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz" dedi.