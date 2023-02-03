Bakan Çavuşoğlu: Kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konsoloslukların kapatılmasıyla ilgili olarak, "Bu açıklamaların ve kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Gündem 03.02.2023, 11:33
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapatılan konsolosluklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, "Bir terör tehdidi varsa bize bildirmeleri gerekmez mi? İçişleri Bakanlığımıza, istihbaratımıza soruyoruz. Somut bir bilgi paylaşımı yok, istihbarat paylaşımı yok. Burada bu açıklamaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz" dedi.
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