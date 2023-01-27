Bakan Çavuşoğlu: Hain saldırıyı kınıyoruz

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğinde silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda bir güvenlik görevlisi şehit oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile telefon görüşmesinde, Türkiye'nin hain saldırıyı kınadığını belirtti.

Çavuşoğlu'nun görüşmesine ilişkin Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi;

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımızı, Can Azerbaycan’ın her daim yanında olduğumuzu vurgulamıştır.

Bakan Çavuşoğlu, hayatını kaybeden Büyükelçilik görevlisi için başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemiştir.