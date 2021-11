Bakan Çavuşoğlu, DSÖ Genel Direktörü ile bir araya geldi

İsviçre'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile bir araya geldi. Görüşemeye dair Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, ''DSÖ'nün pandemiyle mücadelesine desteğimiz sürecek.'' dedi.

Çavuşoğlu'nun paylaşımı şöyle:

''Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü’yle işbirliği projelerimizi ele aldık. DSÖ'nün pandemiyle mücadelesine desteğimiz sürecek.

Kaynak: Karar