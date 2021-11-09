Bakan Çavuşoğlu, DSÖ Genel Direktörü ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ile görüştüğünü sosyal medya hesabından duyurdu. Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda ''DSÖ'nün pandemiyle mücadelesine desteğimiz sürecek'' mesajını verdi.
İsviçre'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile bir araya geldi. Görüşemeye dair Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, ''DSÖ'nün pandemiyle mücadelesine desteğimiz sürecek.'' dedi.
Çavuşoğlu'nun paylaşımı şöyle:
''Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü’yle işbirliği projelerimizi ele aldık. DSÖ'nün pandemiyle mücadelesine desteğimiz sürecek.
Discussed cooperation projects w/ @DrTedros, DG of World Health Organization. Will continue to support
@WHO ’s fight against the pandemic.''
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü’yle işbirliği projelerimizi ele aldık. DSÖ'nün pandemiyle mücadelesine desteğimiz sürecek.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 9, 2021
Discussed cooperation projects w/@DrTedros, DG of World Health Organization. Will continue to support @WHO’s fight against the pandemic. pic.twitter.com/xZXPplNuZK
Kaynak: Karar
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