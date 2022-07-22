Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İstanbul’da görüştü.
Gündem 22.07.2022, 15:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle, tahıl krizi çözülüyor. Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, bugün İstanbul'da Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imzalanacak.
İmza töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de hazır bulunacak.
Anlaşma öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Dolmabahçe Çalışma Ofisinde görüştü.
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