Bakan Çavuşoğlu, BAE'yi ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 20-21 Mart 2022 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Bakan Çavuşoğlu, 16'ncı BAE Büyükelçiler ve Diplomatik Misyon Temsilcileri Forumu’na onur konuğu olarak katılacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"Sayın Bakanımız, 20-21 Mart 2022 tarihlerinde Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan’ın davetine icabetle Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret edecek ve 16'ncı BAE Büyükelçiler ve Diplomatik Misyon Temsilcileri Forumu’na onur konuğu olarak bir hitapta bulunacaktır.
Sayın Bakanımızın ziyaret kapsamında BAE’li karşıtıyla da görüşerek ikili ve bölgesel konuları ele alması öngörülmektedir. "
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|29
|55
|3. Fenerbahçe
|29
|50
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Kasımpaşa
|30
|38
|13. Galatasaray
|30
|39
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Gaziantep FK
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|26
|33
|15. Kocaelispor
|26
|32
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. M. United
|29
|50
|6. West Ham United
|29
|48
|7. Tottenham
|28
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Southampton
|29
|35
|11. Crystal Palace
|29
|34
|12. Leicester City
|26
|33
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|28
|66
|2. Sevilla
|28
|56
|3. Atletico Madrid
|29
|54
|4. Barcelona
|27
|51
|5. Real Betis
|28
|49
|6. Real Sociedad
|28
|47
|7. Villarreal
|28
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|28
|35
|12. Espanyol
|29
|34
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Mallorca
|29
|27
|18. Cadiz
|28
|24
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19