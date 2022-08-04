Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda tahıl anlaşması ve ikili ilişkileri görüştü.
Gündem 04.08.2022, 09:24
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve bu konudaki son gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.
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