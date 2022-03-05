Bakan Çavuşoğlu: "11 bin 24 Türk vatandaşının tahliyesi gerçekleştirildi"

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'dan tahliye edilen 310 kişiyle birlikte savaşın başından bu yana tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısının 11 bin 24 olduğunu kaydetti.

Bugün Ukrayna’dan 310 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı . oldu.



Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor. pic.twitter.com/cOKMxvVEKh — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 4, 2022

Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.