Bakan Çavuşoğlu: "11 bin 24 Türk vatandaşının tahliyesi gerçekleştirildi"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'da savaş bölgesinden şimdiye kadar 11 bin 24 Türk vatandaşının tahliyesinin gerçekleştirildiğini duyurdu.
Gündem 05.03.2022, 01:18
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'dan tahliye edilen 310 kişiyle birlikte savaşın başından bu yana tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısının 11 bin 24 olduğunu kaydetti.
Bugün Ukrayna’dan 310 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı . oldu.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 4, 2022
Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor. pic.twitter.com/cOKMxvVEKh
Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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