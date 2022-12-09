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Bakan Bozdağ, kız çocuğunun cinsel istismarı iddiaları üzerine bir savcı hakkında inceleme izni verdi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği öne sürülen, bir savcı hakkında inceleme izni verdi.

Gündem 09.12.2022, 14:47
Bakan Bozdağ, kız çocuğunun cinsel istismarı iddiaları üzerine bir savcı hakkında inceleme izni verdi

Bakan Bozdağ'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla verdiği izinle, 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten ve kovuşturmaya yer olmadığına hükmeden savcı hakkında inceleme başlatıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği öne sürülen, daha önce kapatılan Kartal Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan ve halen İstanbul Anadolu Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni verdi.

Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.

Kamuoyunun gündemindeki iddialarla ilgili adli süreç

Öte yandan, İstanbul'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi ve anne-babası hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kadir İ'nin "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya G. ve Fatıma G'nin de "çocuğun nitelikli cinsel istismara iştirak" suçunu işledikleri gerekçesiyle 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması gerektiği belirtildi. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında 3 sanığın yargılanmasına 22 Mayıs 2023'te başlanacak.

#Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
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