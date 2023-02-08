Bakan Bozdağ: İhmali olanlar hesabını verecek
Depremde kurtarma çalışmalarına öncelik verildiğini belirten Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yıkılan binalara ilişkin "İhmali olan varsa hesabını verecek. Kimsenin yanına yaptığı yanlış bırakılmayacak" dedi.
Gündem 08.02.2023, 13:26
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da konuştu.
Yıkılan yapılarla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, şunları söyledi:
"Diyarbakır Başsavcısı Mustafa Çelenk zaten takibe başladı. Ama şu anda önceliğimiz kurtarma çalışmaları, enkaz altındaki insanlarımızı kurtarmak. Sonra arkasından yargı süreci devam edecek. İhmali, kusuru, kastı olan varsa hepsi bunun hesabını verecek. Kimsenin yanına yaptığı yanlış bırakılmayacak. Bundan emin olun."
Her adımın bir zamanlaması olduğunu belirten Bozdağ, "Şimdi acımız var, enkaz altında bir sürü canımız var. Bizim önceliğimiz bunlar. Zaten yargı ile ilgili süreci savcılar takip ediyor, onlar gereğini yapacaklar" diye konuştu.
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