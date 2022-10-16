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Bakan Bozdağ, hayatını kaybeden madencinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren 31 yaşındaki Ali Doğru'nun ailesini ziyaret etti.

Gündem 16.10.2022, 18:05 16.10.2022, 18:07
Bakan Bozdağ, hayatını kaybeden madencinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Bartın'ın Fırınlı köyünde madenci Ali Doğru'nun evine gelen Bakan Bozdağ, babası Hasan, annesi Zülfiye ve eşi Yasemin Doğru'ya başsağlığı diledi.

Aile bireyleriyle sohbet eden Bozdağ'a, Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak eşlik etti.

Taziyede Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İki çocuk babası Ali Doğru'nun eşinin hamile olduğu da ifade edildi.

Kaynak: AA
#taziye #Bekir Bozdağ #adalet bakanı
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