Bakan Bozdağ'dan Sıla Şentürk'ün babasına taziye telefonu

Bozdağ, baba Şentürk'ü telefonla arayarak başsağlığı diledi. Bakan Bozdağ, "Olaydan derin üzüntü duydum, yüreğim parçalandı. Olayın yakın takipçisiyim. Failin hak ettiği cezayı alması için yargı gereğini yapacaktır. Başka Sılalar olmasın diye hükümet olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Sıla kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.