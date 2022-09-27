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Bakan Bozdağ'dan Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır" dedi.

Gündem 27.09.2022, 09:48
Bakan Bozdağ'dan Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevi saldırısına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, saldırının bütün boyutlarıyla araştırıldığını belirtti.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polisevine saldırıda yaralanan polislere acil şifalar diledi.

Bakan Bozdağ, "Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır." ifadelerini kullandı.

#polisevi saldırısı #Mersin
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