Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Gülşen tepkisi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına ilişkin eleştirilere tepki gösterdi. Bozdağ, ''Yargı kararını eleştirirken İmam Hatiplilere sarf edilen sözlere neden bir şey demiyorsunuz?'' dedi. Bozdağ, hakim ve savcılara 'Sanatçıyı hemen serbest bırakın' çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'nun hakimleri tehdit eden bir dil kullandığını söyledi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satır başlıkları;
Bu bütün İmam Hatip okullarına, İmam Hatip liselerin öğrencilerine, oradaki öğretmenlere, yöneticilere, onların velilerine karşı büyük bir saygısızlık büyük bir ayrımcılık, büyük bir nefret, büyük bir hakarettir.
Ama bakın ana muhalefet partisinin genel başkanı, bu 6'lı masanın etrafında toplananlar kaç gündür bu milletin milyonlarca insanına karşı hakaret, saygısızlık, ayrımcılık, nefret, kin kusan bu sözler karşısında tek bir tane doğru cümle duydunuz mu?
Biriniz de çıkın deyin; tutuklamayı eleştiriyorsunuz, eleştirin o hakim kararıdır, eleştirilebilir. Ama öte yandan onu eleştirirken bir de deyin ki; bunun yaptığı da yenilir yutulur bir şey değildir, bu milletlerin evlatlarına böylesi bir saygısızlığı, ayrımcılığı, nefreti, kini diline dayayıp konuşamaz.
Sayın Kılıçdaroğlu helalleşmeden bahsediyor. Ama hakimleri tehdit eden ve hakimlere talimat verip 'derhal serbest bırakın' diyen bir üstten buyurmacı tavır ortaya koydu.
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