Bakan Bozdağ'dan cezaevi yangınına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ümraniye Cezaevinde çıkan yangınla ilgili bilgiler verdi.
Gündem 04.02.2022, 22:11
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Ümraniye Cezaevindeki yangının söndürüldüğünü, hiç kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.
Sosyal medya hesabından Ümraniye E tipi cezaevinde bir koğuşta çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Bozdağ, şunları kaydetti:
"İstanbul Ümraniye E tipi Cezaevinde bir koğuşta çıkan yangın söndürülmüştür. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilenen bir infaz koruma başmemuru, 20 tutuklu ve hükümlü hastaneye kaldırılmıştır. Hiç kimsenin hayati tehlikesi yoktur. Her şey kontrol altına alınmıştır."
Kaynak: AA
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