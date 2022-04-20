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Bakan Bozdağ'dan Bursa'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Bozdağ, "Bunlar nereye giderlerse gitsinler en kısa sürede güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanacak ve yargıya teslim edilecektir. Ben bu olayın da kısa süre içinde aydınlatılacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Gündem 20.04.2022, 13:27
Bakan Bozdağ'dan Bursa'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama

 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yönelik terör saldırısına ilişkin, "Bunlar nereye giderlerse gitsinler en kısa sürede güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanacak ve yargıya teslim edilecektir. Ben bu olayın da kısa süre içinde aydınlatılacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Patlamada yaralanan personelleri Bursa Şehir Hastanesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ziyaret eden Bozdağ, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Bakan Bozdağ, sabah erken saatlerde meydana gelen patlama sonucu bir infaz koruma memurunun şehit olduğunu, 7 infaz koruma memurunun yaralandığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile olay yerine gittiklerini, ardından da hastanedeki yaralıları ziyaret ettiklerini belirten Bozdağ, şehide Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, infaz koruma memurları camiasına başsağlığı ve sabır diledi.

"İlk elde edilen veriler, bize bu saldırının bir terör saldırısı olduğunu gösteriyor" ifadesini kullanan Bozdağ, hem güvenlik güçleri hem de adli birimlerin gerekli tahkikatı enine boyuna yürüttüğünü dile getirdi.

Bozdağ, tahkikatın sonucunda detaylı açıklamaların kamuoyuyla paylaşılacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Bunlar nereye giderlerse gitsinler en kısa sürede güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanacak ve yargıya teslim edilecektir. Ben bu olayın da kısa süre içinde aydınlatılacağına yürekten inanıyorum. Şu anda güvenlik güçlerimiz, devletimizin ilgili birimleri, bu olayı gerçekleştiren fail veya faillerle ilgili tahkikat içinde. Yakında onlara, yakalandıklarına dair haberleri kamuoyu ile paylaşırız diye temenni ediyorum."

- "Türkiye cezaevlerinde işkence, kötü muamele yoktur"

Bakan Bozdağ, son zamanlarda Türkiye'de ceza ve tevkifevlerinde işkence ve kötü muamele olduğuna dair iftiraların bazı çevrelerce kamuoyunda hakikat gibi dillendirildiğini vurguladı.

Bu çevrelerin herkes tarafından bilindiğini anlatan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti cezaevlerinde bulunan tutuklu hükümlülerin her biri ailelerinin devletimize emanetidir. Onların yaşamından, sağlığından, barınmasından devlet olarak biz sorumluyuz. Gardiyanlarımız, infaz koruma memurlarımız da onların güvenliği, barınması ve diğer ihtiyaçlarını gidermek için görev yapmaktadır. Bunun altını bir kez daha çizmek isterim; zaman zaman uluslararası bazı raporlarda, en son ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı rapor dahil pek çok raporda, maalesef terör örgütlerinin iftiraları, hakikat gibi raporlara tevcih ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor. Biz çok net söylüyoruz; Türkiye cezaevlerinde işkence, kötü muamele yoktur. 'Vardır' diyen, isim versin, cezaevi adı versin biz tahkikatını yapalım."

Bozdağ, hükümet olarak AK Parti iktidarları döneminde 2005'te Ceza Kanunu'na koydukları bir düzenlemeyle işkence ve kötü muamelede zaman aşımının kaldırıldığını anımsattı.

10 sene, 20 sene, 50 sene de geçse işkence ve kötü muamele hakkında bir soruşturmaya muhatap olanın, zaman aşımından yararlanamayacağına dikkati çeken Bozdağ, şunları paylaştı:

"Eğer öyle bir fiil varsa yargılanır, cezası neyse onu Türk adaleti verir. Bu kadar Türkiye net bu konuda. Şeffafız, netiz. Maalesef terör örgütleri özellikle son günlerde, son zamanlarda sosyal medya ve bazı siyasi partilerin konuşmacıları, sözcüleri vasıtasıyla yoğun bir şekilde böylesi iftiraları tekrar edegelmektedirler. Biz şeffafız, netiz, açığız. Bunu söyleyenler iddialarını ispat etmeli. Yoksa iftiralarla Türkiye'yi karalamaktan vazgeçmeliler. Biz bütün bu olaylarla ilgili açıklamalarımızı her yerde yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Bizim cezaevlerimizdeki infaz sistemi dünyanın en iyi infaz sistemlerinden biri. Şeffaflık, netlik, denetlenebilirlik, insan hakları ve hukuka riayet edilirlik, diğer bütün imkanlar bakımında hem uluslararası denetime açık cezaevlerimiz hem kamuoyu denetimine açık hem de pek çok izleme kurulu ve yurt içinde de ayrıca denetimler yapılmaktadır. Bu olay üzerinden cezaevlerinde işkence ve kötü muamele olduğunu ve bunun nedeniyle bu olayları yaptığını söyleyen birtakım hesapları da görüyorsunuz. Bu bir terör örgütü ve terör örgütlerinin propagandasıdır. Özellikle PKK terör örgütü, FETÖ terör örgütü, DHKP-C terör örgütü ve bilumum terör örgütleri son bir aydır cezaevlerinin üzerine yoğun bir iftira kampanyası sürdürmektedir. Onlar iftira etmekten usanmadılar. Biz de o iftiraların iftira olduğunu açıklamaktan geri kalmadık. Sürekli açıklamalarımız devam edecektir."

Bursa'daki saldırıda yaralanan infaz koruma memurlarına acil şifalar dileyen Bozdağ, "İnşallah bir daha böyle bir olay tekrar etmez. Tekrar etmemesi için de bütün devletimizin birimleri el birliği içinde çalışacağız. Bugün burada el birliği içinde İçişleri Bakanımızla olduğumuz gibi bundan sonraki çalışmalarda da devletimizin bütün birimleri terörün üzerine gitmeye devam edecektir. Hiçbir eylem Türkiye'yi bu mücadelesinden geri koymayacaktır. Bütün Bursa'ya 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

#adalet bakanı #Bursa #patlama
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