Bakan Bilgin, Amasra'daki maden ocağında incelemelerde bulundu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, patlamanın yaşandığı maden ocağında incelemelerde bulundu.
Gündem 16.10.2022, 21:00
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bartın'ın Amasra ilçesinde önceki gün patlama yaşanan, 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden ocağına gelen Bakan Bilgin, ilk olarak maden sahasında uzmanlarla yerinde denetleme yaptı.
Bilgin, incelemelerin ardından yetkililere, 4 müfettişle başlatılan teftişin ve soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdi.
Kaynak: AA
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