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Bakan Akar ve Bakan Koca depremzedelerle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Altınözü ve Antakya ilçelerinde devam eden çalışmaları inceledi, depremzedelerle bir araya geldi.

Gündem 19.02.2023, 23:56 20.02.2023, 00:20
Bakan Akar ve Bakan Koca depremzedelerle bir araya geldi

Kırıkhan, İskenderun, Samandağ ilçelerindeki çalışmaları inceleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Altınözü ve Antakya ilçelerine de giderek depremin ardından yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı, talimat verdi.

Altınözü ilçesinde sınır hattındaki Ziyaret Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemelere bulunan Bakanlar Akar ve Koca, şehit ailesini de ziyaret etti. Bakan Akar, şehit ailelerinin her bir gözyaşının hesabını sorduklarını, sormaya devam edeceklerini vurguladı.

Çadır kenti de ziyaret eden ve depremzedelerle bir araya gelen Akar, çocuklarla yakından ilgilendi, onlara oyuncak hediye etti. AFAD'ın koordinasyon merkezine de giden Bakanlar Akar ve Koca ilçede depremin ardından yaraların sarılması için başlatılan çalışmalara ilişkin brifing aldı, talimat verdi.

Bakanlar çalışmaları takip etti

Akar ve Koca, Antakya'da ilk olarak merkezdeki Türk Silahlı Kuvvetleri İrtibat Bürosu'na giderek nöbet, devriye, arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra yaşam destek çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra tescilli kültür varlığı niteliğinde olan ve depremde hasar gören Hatay Vali Konağı'nda incelemelerde bulunan Akar ve Koca, Gündüz Caddesi'ndeki çalışmaları takip etti.

Burada karşılaştıkları Kolombiya'dan gelen arama kurtarma ekibiyle görüşen Bakanlar Akar ve Koca, MSB'ye bağlı ASFAT AŞ tarafından kurulan günlük 10 bin kişilik yemek dağıtım kapasitesine sahip mutfak ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ekmek fırınında incelemelerde bulundu.

Akar, burada yemek yiyen vatandaşlarla ve ekiplerle görüştü, daha sonra sanayi bölgesi yakınlarında kurulan çadır kenti ziyaret etti. AFAD yetkililerinden çadır kent hakkında bilgi alan Akar, bölgenin güvenliğinden sorumlu Mehmetçik'ten çalışmalara ilişkin brifing aldı, talimat verdi.

Çadır kentteki sağlık görevlileri ile de görüşen Akar, vatandaşlarla da bir araya gelerek taleplerini dinledi. "Acımız, kederimiz büyük. Bu yaraları sarmak için ilk günden itibaren asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız" ifadelerini kullanan Akar'a vatandaşlar, "Allah sizden razı olsun. Allah devletimize milletimize zeval vermesin, sizlere güç versin." karşılığını verdi.

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