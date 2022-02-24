Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Gündem 24.02.2022, 17:06
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesinde Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Akar'ın Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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