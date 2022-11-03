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Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'na katılan komutanlarla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemelerinin ardından 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti.

Gündem 03.11.2022, 10:48
Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'na katılan komutanlarla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl inisiyatifinin yeniden başlamasının ardından 6 geminin Ukrayna limanlarından ayrıldığını belirterek, "Böylece limanlardan ayrılan gemi sayısı 426, taşınan tahıl miktarı 9,7 milyon tonu geçti." dedi.

Harekat Merkezi'nde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu'na katılan birliklerin komutanları ile videokonferans ile görüşen Akar, sahadaki son durumu ilişkin bilgi aldı.

Terörü kaynağında kurutmak esasıyla, artan bir tempoda taarruzi anlayışla teröristle mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Akar, "İnşallah sizin çalışmalarınız ve Mehmetçiğin alın teriyle asil milletimizi, 40 yıldır başına musallat olan terör belasından kurtaracağız. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." diye konuştu.

Operasyonlarda Mehmetçiğin sivillere, masum insanlara, tarihi, dini, kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip olduğunu, bu duyarlılığı hem planlama hem icra safhasında gösterdiğini dile getiren Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristler. Nerede terörist varsa bizim hedefimiz orası. Bunun dışında bir hedefimizin olmadığını herkesin bilmesi lazım. Kürtler bizim kardeşimiz. Biz başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın hudutlarına, egemenlik haklarına saygılıyız." dedi.

Operasyonların sonucu olarak terör örgütünün çöküş içine girdiğini, bununla ilgili ciddi emarelerin bulunduğunu belirten Akar, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerin elebaşları iki gece aynı yerde yatamıyor. Teröristlerin elebaşları bunları anladılar, bunu herkesin anlamasını bekliyoruz. Teröristlerin hiçbir geleceği olmadığını görmeleri lazım. Türk adaletine sığınmak başka çareleri yok." şeklinde konuştu.

"Terör yuvaları başlarına yıkılıyor"

Pençe-Kilit Operasyonu'nda mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini aktaran Akar, "Mehmetçik tarafından 540'dan fazla sığınak, mağara temizlendi, teröristlerin yerleştirdiği 1808 mayın, el yapımı patlayıcı imha edildi. Şu ana kadar 429 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe Kilit Operasyon sahasının tamamı kontrol altına alınmak üzere, sona doğru yaklaştık. Zap'ı teröristlerden temizleyeceğiz ve böylece hudutlarımızın tamamını kilit altına alacağız" açıklamasında bulundu.

Operasyonda teröristlerin barınak, sığınak, sözde karargah olarak kullandıkları mağaralara tek tek girildiğini vurgulayan Akar, "Barınak, sığınak, sözde karargahların hepsi teröristlerin başına yıkıldı, yıkılıyor. Bunların hepsi tek tek Mehmetçik tarafından temizlendi, temizleniyor. Daha önceden, 'girilemez, çıkılamaz' denilen anlayışı Mehmetçik yıktı, çok şükür bütün 'girilemez' denilen yerlere girdi, 'çıkılamaz' denilen yerlere çıktı. Bu mücadeleyi büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla sürdürüyor." dedi.

Tahıl koridoru modeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda bir özne haline geldiğini belirten Akar, Türkiye’nin bölge ve dünya barışına yönelik katkılarına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in öncülüğünde 22 Temmuz'da Karadeniz Tahıl Girişimi belgesi imzalandığını anımsatan Akar, imzalanan belge kapsamında şu ana kadar Ukrayna limanlarından yaklaşık 10 milyon ton tahılın ihtiyaç sahiplerine sevk edildiğini hatırlattı.

Sivastopol'da 29 Ekim'de gerçekleşen saldırı sonrasında Rusya Federasyonu'nun tahıl inisiyatifini askıya aldığını anımsatan Akar, "O günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız muhatapları ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdi. Biz de Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu, Ukrayna Savunma Bakanı Sayın Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Sayın Kubrakov ile yakın temas içinde olduk. Görüşmelerimizde tahıl girişiminin tüm taraflar için yararlı olduğu, bunun bozulmasının tüm taraflar için sıkıntı oluşturacağını belirttik. Yapılan çalışmaların, yoğun temasların olumlu sonuçlarını aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız tahıl koridorunun yeniden açıldığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Tahıl inisiyatifinin yeniden başlamasının ardından 6 gemi Ukrayna limanlarından ayrıldı. Böylece limanlardan ayrılan gemi sayısı 426 oldu, taşınan tahıl miktarı 9,7 milyon tonu geçti."

Tahıl koridorunun faaliyetine devam etmesini barışa giden yolun açılması bakımından önemli gördüğünü belirten Akar, "Şimdi 19 Kasım'da süresi dolacak olan tahıl girişiminin uzatılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği çerçevede gayretlerimizi yoğunlaştıracağız Tahıl inisiyatifi sadece tahıl sevkiyatı değil tarafların görüşmeler yoluyla bazı sorunları çözebileceğine de güzel bir örnek teşkil etmekte. Bu modelin kullanılmasıyla önümüzdeki günlerde ateşkesin ve barışa giden yolun açılması ve barışçıl yol ve yöntemlerle Karadeniz üzerinden komşumuz olan iki ülke arasındaki bu çatışmanın sona ermesi bizim en samimi dileğimiz." dedi.

Kaynak: AA
#pençe kilit operasyonu #Bakan Akar
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