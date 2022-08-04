Bakan Akar, Orgeneral Cavoli'yi kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher G. Cavoli'yi kabul etti.
Gündem 04.08.2022, 07:53
Bakan Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher G. Cavoli'yle görüştü.
Basına kapalı kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de hazır bulundu.
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