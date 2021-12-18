Bakan Akar, Nijerya Savunma Bakanı Magashi ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayisi alanlarında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye ile Nijerya arasında askeri eğitim ve savunma sanayi alanındaki iş birliğinin artırılmasının gerekliliği ifade edildi.

Görüşmede ayrıca, terörle mücadele konusunda tecrübe paylaşımının önemi vurgulandı.