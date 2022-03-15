Bakan Akar, NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı'nı ağırladı
Bakan Akar, NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Lavigne'yi kabul etti. Kabulde, Orgeneral Güler de bulundu.
Gündem 15.03.2022, 16:55
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Philippe Lavigne'yi kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Lavigne'yi kabul ettiği belirtildi.
Kabulde, Orgeneral Güler de hazır bulundu.
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