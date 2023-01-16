Bakan Akar Londra'da
Milli Savunma Bakanı Akar, İngiliz mevkidaşının davetlisi olarak Londra'ya gitti
Gündem 16.01.2023, 01:36
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın resmi davetlisi olarak Londra'ya gitti.
Bakan Akar, Londra'da ikili ve bölgesel güvenlik konularıyla savunma sanayisinde işbirliğinin ele alınacağı görüşmeler gerçekleştirecek.
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