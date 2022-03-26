Bakan Akar duyurdu! Mayın etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Boğazı'nda bulunan mayınla ilgili açıklamada bulundu.
Gündem 26.03.2022, 15:35 26.03.2022, 15:51
Bakan Akar, inceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayının SAS timi tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Boğazı'nda bulunan mayınla ilgili, "Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor" ifadesini kullandı.
Akar ayrıca, "Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Koordinasyonumuz devam ediyor. İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.
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