Bakan Akar duyurdu! 44 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar cezalandırma operasyonları sonucunda 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Gündem 15.01.2022, 09:47
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale’deki terör saldırısının ardından başlatılan “cezalandırma operasyonları”nda 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, “Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
Ayrıntılar gelecek...
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