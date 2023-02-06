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Bakan Akar: Depremde 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz" dedi.

Gündem 06.02.2023, 12:17
Bakan Akar: Depremde 3 asker şehit oldu

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından "hava yardım koridoru" oluşturuldu.

11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında çalışmaları denetleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Sağlık ekiplerini, arama kurtarma ekiplerini ve araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. Gerekli ulaştırma hizmetini vermek için uçaklarımızın hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardık.” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı da deprem bölgesine arama-kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için harekete geçti. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı A400m nakliye uçakları dahil çok sayıda nakliye uçağı bölgeye arama-kurtarma ekiplerini ve araçlarını sevk etmeye başladı. Ambulans uçaklar da kurulan "hava yardım koridoru"nda görev alıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile deprem bölgesine hareketinden önce 11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığındaki çalışmaları inceledi.

"İnsani Yardım Tugayımızı ve timlerimizi bölgeye görevlendirdi"

Türk Silahlı Kuvvetleri Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Taburu’na talimatlar veren Akar, çalışmalara ilişkin sorularını yanıtladı. Depremin zararını azaltmak, yaraları sarmak, enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak için devletin seferber olduğunu ifade eden Akar, depremin hemen ardından başlayan çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü vurguladı. Milli Savunma Bakanlığında Afet Acil Durum Kriz Merkezi’nin kurulduğunu ifade eden Akar, şunları söyledi:

“Kriz merkezimiz yoğun şekilde çalışıyor. İlgili bakanlık ve kurumlarla temaslarımız sürüyor. Depremin meydana geldiği bölgelerde arama kurtarma ekiplerine ihtiyaç söz konusu. Biz de arama kurtarma faaliyetlerine katkı sağlaması için İnsani Yardım Tugayımızı ve timlerimizi bölgeye görevlendirdik. Sağlık ekiplerini, arama kurtarma ekiplerini ve araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. A400M dahil diğer nakliye uçaklarımız da gerekli ulaştırma hizmetini vermek için hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardı.”

Hava şartlarının zorluğunun yanı sıra deprem bölgesindeki bazı havaalanlarının pistlerinde çatlakların oluştuğunu aktaran Akar, “En erken zamanda personel ve malzemeyi deprem bölgesine ulaştırmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

“Deprem bölgesindeki birliklerde yoklama alıyoruz”

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerde bir hasarın olup olmadığına yönelik soru üzerine de şu açıklamalarda bulundu:

“Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirlemeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz var. Yaralılarımız var. Şehitlerimiz ve yaralılarımızla ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz. Ulaşılamayan personelin olduğuna ilişkin bilgiler de var onları teyit etmeye çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız en önemli konu enkaz altındaki personelimize ulaşabilmek. Diğer taraftan da bölgelerde valilerle gerekli koordinasyon sağlandı, gelen talepleri de karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Dost ve müttefik bazı ülkelerin savunma bakanlarının telefonla arayarak hem geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini hem de yardım göndermeye hazır olduklarını ifade ettiklerini belirten Akar, “Bu konudaki çalışmalarımız da sürüyor. Önemli olan binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi değerlerimiz çerçevesinde kederde ve kıvançta bir olmanın örneğini göstermek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün bakanlıkları, kurum ve kuruluşları arazide ve sahada. Bu sıkıntılara çare bulmak, zayiatımızı en az düzeye indirmek için omuz omuza çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradan vatandaşlarımıza, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Omuz omuza çalışarak inşallah bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz.”  

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