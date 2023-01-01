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Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Yanlış hesap Ankara'dan döner

Bakan Akar, "Biz barış elini uzatmamıza rağmen Yunanistan sürekli gerilimi artırıcı, provokatif eylem ve söylemlerini sürdürmekte ısrar ediyor. Bugüne kadar herhangi bir oldubittiye müsaade etmediğimiz gibi buna da etmeyeceğiz. Yanlış hesap Ankara'dan döner" dedi.

Gündem 01.01.2023, 14:36
Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Yanlış hesap Ankara'dan döner

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yılın son gününde Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağının görev uçuşuna katılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki unsurlarını havadan denetledi.

Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile yılın son gününü yoğun mesai ile geçirdi.

Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, kentin caddelerinde vatandaşla buluşmanın ardından "Doğu” isimli havadan ihbar kontrol uçağının görev uçuşuna katılarak kara, deniz ve hava unsurlarının faaliyetlerine ilişkin havadan inceleme ve denetlemelerde bulundu.

"Türkiye'nin göklerdeki gözü" olarak nitelendiren HİK uçağıyla yapılan ve yaklaşık 3 saat süren görev uçuşunda Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Ege ve Doğu Akdeniz’de seyir halindeki gemilerin komutanları, havadaki uçakların pilotları ile bazı kara unsurlarıyla da telsizle görüşerek bilgi aldı, yeni yıllarını kutladı.

Personele "Çok kıymetli silah ve mesai arkadaşlarım" diye seslenerek telsiz konuşmasına başlayan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerince Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en başarılı faaliyetlerinin icra edildiğini belirtti.

Mehmetçiğin başarılarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu aktaran Akar, "Bir taraftan ‘hudut, namustur’ anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlıyoruz diğer taraftan terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi azimle ve kararlılıkla korumaya devam ediyoruz" dedi.

Personeli başarılı çalışmalarından dolayı kutlayan Akar, "2022 yılında sağlanan başarıların gururunu yaşarken 2023 yılında da azim, kararlılık ve yüksek motivasyonla mücadelemizin devamına hazır olun" talimatını verdi.

Asil milletin sevgisi, güveni ve duasından aldıkları ilhamla başaramayacakları iş, aşamayacakları engel olmadığını aktaran Akar, konuşmasını şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini ilettikten sonra personelin yeni yılını kutlayarak tamamladı.
Akar daha sonra yaptığı açıklamada ise Türk Silahlı Kuvvetlerine ait HİK uçağının teknolojik, teknik ve personelin bilgi ve becerisi bakımından çok özel olduğunu belirterek, "Bu konu NATO tarafından da bilinen bir gerçek. Görevli personelimiz son derece modern uçağı çok etkili bir şekilde kullanmaktadır. Bu sadece ülkemizin değil, NATO'nun ihtiyaçlarına da cevap vermekte. Biz gerektiği zaman ister tatbikat ister operasyonel sebeplerle kendi sınırlarımızın ötesinde NATO hava sahasında da uçuş yaparak bilgiyi NATO harekat merkezleriyle paylaşmakta ve ciddi katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Sınır hattına gittiler

Görev uçuşunun tamamlanmasının ardından Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Kilis'e geçti.

Sınır hattında bulunan ve Suriye’nin kuzeyinde terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen harekatların sevk ve idare edildiği 6’ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvveti Komutanlığına bağlı Esas Komuta Yeri’ne giden Akar, burada sınır hattı ve yurt dışındaki birliklerin komutanları, Kuvvet komutanlıkları harekat merkezlerinin katılımıyla düzenlenen video konferans toplantısına katıldı.

Faaliyetlerin yanı sıra sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan, talimatlar veren Akar, 2022'deki başarılı çalışmalardan dolayı personeli tebrik ederek sözlerine başladı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesinin devam ettiğini, tüm çalışmaların aynı ciddiyet ve koordinasyonla yeni yılda da devam edeceğini belirten Akar, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz devam edecek. Faaliyetlerimizi başarıyla sonuca ulaştırarak 40 yıldan beri milletimizin başına musallat olan terör belasına son vermek için gayretlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Yapılan istihbarat çalışmalarından, terörist ifadelerinden terör örgütünün içinde olduğu çöküşün görüldüğünü aktaran Akar, "Operasyonlarımızı, baskımızı artan bir şiddet ve tempoda artırarak teröristleri bulundukları yerlere gömmeye devam edeceğiz. Teröristlerin tek kurtuluş yolu Türk adaletine teslim olmaktır" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedefinde sadece teröristlerin olduğunu dile getiren Akar, "Türklerin ve Kürtlerin kardeşliğini sabote etmeye çalışan, bu birlik ve beraberliği bozmak için gayret gösteren gafiller, hainler var. Biz inadına 85 milyon tek yürek tek yumruk olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Ege'deki ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Akar, "Biz barış elini uzatmamıza rağmen Yunanistan sürekli gerilimi artırıcı, provokatif eylem ve söylemlerini sürdürmekte ısrar ediyor" dedi.

"Yanlış hesap Ankara'dan döner"

Yunanistan'ın kendi yanlışlarını örtmek için Türkiye'ye yönelik "yayılmacılık, revizyonist politikalar" gibi gerçek dışı suçlamalarda bulunduğunu ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"Bunlar sadece uluslararası ortamda insanların aklını karıştırmak için ortaya atılmış şeyler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikası çok açık, net. Biz uluslararası hukuk, meşru müdafaa, kendi, Kıbrıslı kardeşlerimizin hakları diyoruz. Bunu hala görmemekte ısrar ediyorlar. 10 kilometrekarelik Meis Adası'na 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı istiyor, uluslararası arası anlaşmalara aykırı olarak adaları silahlandırıyorlar. Biz bütün bunlara karşı büyük bir ciddiyet ve hassasiyetle teyakkuz durumunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar herhangi bir oldubittiye müsaade etmediğimiz gibi buna da etmeyeceğiz. Yanlış hesap Ankara'dan döner." 

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