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Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Güvendiğiniz dağlara kar yağmadan aklınızı başınıza alın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile Ege ve Adalar'daki gerilime ilişkin, "Girişimlerimizin hiçbirine Yunanistan'dan olumlu yanıt almadık. Biz tüm yaptıklarınıza rağmen problemleri diyalog yoluyla çözelim diyoruz. Güvendiğiniz dağlara kar yağmadan aklınızı başınıza alın" dedi.

Gündem 06.01.2023, 14:02
Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Güvendiğiniz dağlara kar yağmadan aklınızı başınıza alın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tokat'ta terörle mücadelede son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mehmetçik'in hudutlarda büyük çaba sarfettiğini ve emeğine saygı gösterilmesini istediklerini belirten Akar, "Örnek düzeyde çalışmalarını sürdürüyor. Mehmetçik büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla kendisine verilen görevi arazinin zorluğuna, hava şartlarının zorluğuna bakmaksızın başarıyla yerine getiriyor" dedi.

"Suriye'nin kuzeyinde tek hedefimiz teröristler"

"Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sürecek" politikasının devam ettiğini belirten Akar şunları söyledi:

"Terörü kaynağında yok etme stratejimizi sürdürüyoruz. Teröristlerin inlerini, barınaklarını yıktık, yıkmayı sürdürüyoruz. Terör belasından halkımızı kurtarmaya kararlıyız. Suriye'nin kuzeyinde tek hedefimiz teröristler. Uluslararası hukuk bakımından hiçbir sorunumuz yok."

"Yeni bir göç dalgasının kabul edilebilir olmadığını dile getirdik"

Akar, Türkiye-Rusya-Suriye görüşmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Terörle mücadeleden başka amacımız olmadığını ortaya koyduk. Yeni bir göç dalgasının kabul edilebilir olmadığını, Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında kalmalarına özen gösterdiğimizi dile getirdik. Sorunun elimizden geldiğince barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesini arzu ediyoruz."

"Burnumuzun dibine kadar gelen teröristlere müsaade etmeyiz"

Bakan Akar, Şam'la 11 yıl sonra kurulan ilk temasla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kendi pozisyonumuzu ortaya koyduk. Burnumuzun dibine kadar gelen teröristlere müsaade etmeyiz. Suriye'deki kardeşlerimiz provokasyona gelmemeli. Taciz ve saldırılara karşı yapılması gereken ne varsa yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

"17 milyon tona yakın tahıl, ihtiyaç sahiplerine aktarıldı"

Akar, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili, Türkiye'nin barış için elinden geleni yaptığı ve yapmaya devam ettiğini vurgulayarak, "17 milyon tona yakın tahıl, ihtiyaç sahiplerine sevk edildi" dedi.

Akar'dan Atina'ya tepki: Aklınızı başınıza alın

Akar, Yunanistan'ın tacizlerine de sert tepki gösterdi:

"Girişimlerimizin hiçbirine Yunanistan'dan olumlu yanıt almadık. Gerginliğin giderilmesi için destek vermiyorlar. Biz saldırıda, tacizde bulunmuyoruz. Ama bize yapılan hiçbir tacizi de karşılıksız bırakmayacağız. Kışkırtıcı tavrınızdan vazgeçin diyoruz. Biz tüm yaptıklarınıza rağmen problemleri diyalog yoluyla çözelim diyoruz. Güvendiğiniz dağlara kar yağmadan aklınızı başınıza alın. Ayaklarınız yere bassın."

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