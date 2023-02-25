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Bakan Akar'dan terörle mücadele vurgusu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremin yaralarını sarmak için fedakarca çalışan Mehmetçiğin hudut güvenliği ve terörle mücadele faaliyetlerinin de aynı kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Gündem 25.02.2023, 12:49
Bakan Akar'dan terörle mücadele vurgusu

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Hatay'da, Mehmetçiğin nöbet, devriye, arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini yerinde takip eden Akar, Kilis'e giderek incelemelerine devam etti.

Kilis Çıldıroba'daki Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığına giden Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile sınır hattı ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımı ile video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin tüm unsurlarının, karargah ve birliklerinin ilk andan itibaren görevinin başında olduğunu vurgulayan Akar, Mehmetçiğin, terörle mücadele ve hudut güvenliğinde olduğu gibi ilk andan itibaren depremle mücadelede de yapılması gereken ne varsa yaptığını ve yapmaya devam ettiğini belirtti.

Deprem bölgesinde, 57 tabur ve 100 arama kurtarma timi toplam 40 binden fazla asker, uzman ve teknik personelin görev yaptığını aktaran Akar, 29 arama kurtarma köpeğinin de bulunduğu teknik personel dahil 2 bin 368 arama kurtarma personelinin 326 kişiyi enkaz altından sağ çıkardığını, 2 bin 457 vatandaşın cenazesine ulaştığını belirtti.

Mehmetçik yaraların sarılması için seferber

Tüm bu çalışmaların yanı sıra terörle mücadele, hudut güvenliği, semalarda, denizlerde hak, alaka ve menfaatlerin korunması için gerçekleştirilen faaliyetlerin aynı kararlılıkla sürdüğüne dikkati çeken Akar, yaraların sarılması, acıların hafifletilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm imkanlarını seferber ettiğini, gece-gündüz çalıştığını vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelesine artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edeceğini de ifade eden Akar, "Asil milletimizi, 85 milyon vatandaşımızı 40 yıldan beri başımıza musallat olan bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız." diye konuştu.

Teröristlerin tek çıkar yolunu "Türk adaletine teslim olmak" olarak açıklayan Akar, "Irak, Suriye başta olmak üzere komşularımızın sınırlarına, egemenlik haklarına saygılıyız. Bizim hiçbir şekilde kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz hudutlarımızın ve 85 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz. Başka da bir amacımız yok." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelede en büyük başarının şehit ve gazilerde olduğunu, şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Akar, "24 Temmuz 2015'te terörle mücadelede yeni dönem başladı. O günden bugüne 37 bin 601 terörist etkisiz hale getirildi. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 1 Ocak'tan itibaren 261 terörist etkisiz hale getirildi. Terör yuvalarını, inlerini, barınaklarını teröristlerin başına yıktık, yıkmaya devam edeceğiz." dedi.

"Güvenlik ileriden sağlanıyor"

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu'nda önemli başarılar sağlandığını aktaran Bakan Akar, "Teröristlerin 'girilemez' dediği alanları Mehmetçik, teröristlerden büyük ölçüde temizledi. Irak sınırındaki gözetlemesi ve kontrolü zor olan 302 kilometrelik alan, teröristlerden büyük ölçüde temizlenerek kontrol altına alındı, güvenlik ileriden sağlanır hale geldi. Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 523 terörist etkisiz hale getirildi. Teslim olmalar, çözülmeler artarak devam ediyor." diye konuştu.

Akar, sözlerinin sonunda depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara şifa ile tüm millete başsağlığı dileklerini yineleyerek, şunları kaydetti:

"Milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, bu zor günlerde diğer bakanlık ve kurumlarla birlikte asil milletimizin emrinde, ilk andan itibaren görevinin başındadır. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımız ile silah ve mesai arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız. Binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her türlü musibetten birlik ve beraberlik içinde alnının akıyla çıkan devletimiz ve milletimiz tek yumruk, tek yürek olarak bu zor dönemi de atlatacaktır."

Kaynak: AA
#milli savunma bakanı #hulusi akar
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