Bakan Akar'dan Mehmetçik'e pehlivan benzetmesi
62. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşlerini izleyen Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, "Burada yenmek de yenilmek de var. Burada esas olan Türk'ün gücünü göstermektir. Bu meydanda pehlivanlarımız Türk'ün gücünü gösteriyor, Mehmetçik de operasyonlarda gösteriyor." dedi.
Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 62. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'ni izledi.
Müsabakalar öncesi pehlivanların yanına giderek başarılar dileyen Akar, ata sporu yağlı güreşin yaşatılmasında emeği geçenlere şükranlarını sundu.
Akar, "Burada yenmek de yenilmek de var. Burada esas olan Türk'ün gücünü göstermektir. Bu meydanda pehlivanlarımız Türk'ün gücünü gösteriyor, Mehmetçik de operasyonlarda gösteriyor." dedi.
Karşılaşmalar sonrası dereceye giren güreşçilere protokol üyelerince ödülleri verildi.
Bakan Akar, Başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek'e altın kemerini ve kupasını takdim etti.
Müsabakaların ardından Bakan Akar, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, sohbet etti.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Gaziantep FK
|2
|4
|4. Başakşehir
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Beşiktaş
|1
|3
|7. Giresunspor
|2
|3
|8. Galatasaray
|2
|3
|9. Kayserispor
|2
|3
|10. Ümraniye
|2
|2
|11. Fenerbahçe
|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Ankaragücü
|2
|1
|14. Sivasspor
|2
|1
|15. Antalyaspor
|2
|1
|16. Hatayspor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|1
|3
|2. Samsunspor
|1
|3
|3. Boluspor
|1
|3
|4. Eyüpspor
|1
|3
|5. Altınordu
|1
|1
|6. Gençlerbirliği
|1
|1
|7. Keçiörengücü
|1
|1
|8. Rizespor
|1
|1
|9. Adanaspor
|0
|0
|10. Bandırmaspor
|0
|0
|11. Erzurumspor
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Pendikspor
|0
|0
|14. Sakaryaspor
|0
|0
|15. Tuzlaspor
|0
|0
|16. Denizlispor
|1
|0
|17. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|18. Altay
|1
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Newcastle
|2
|4
|5. Leeds United
|2
|4
|6. Brighton
|2
|4
|7. Tottenham
|1
|3
|8. Chelsea
|1
|3
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Bournemouth
|2
|3
|12. Fulham
|2
|2
|13. Liverpool
|1
|1
|14. Wolverhampton Wanderers
|2
|1
|15. Leicester City
|2
|1
|16. Southampton
|2
|1
|17. Everton
|2
|0
|18. Crystal Palace
|1
|0
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|1
|3
|2. Osasuna
|1
|3
|3. Celta Vigo
|1
|1
|4. Espanyol
|1
|1
|5. Barcelona
|1
|1
|6. Rayo Vallecano
|1
|1
|7. Almeria
|0
|0
|8. Athletic Bilbao
|0
|0
|9. Atletico Madrid
|0
|0
|10. Cadiz
|0
|0
|11. Elche
|0
|0
|12. Getafe
|0
|0
|13. Girona
|0
|0
|14. Mallorca
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Valencia
|0
|0
|19. Sevilla
|1
|0
|20. Real Valladolid
|1
|0