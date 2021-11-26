Bakan Akar'dan Güney Deniz Saha Komutanlığı'na ziyaret
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Güney Deniz Saha Komutanlığına ziyarette bulundu.
Gündem 26.11.2021, 13:57 26.11.2021, 14:00
Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Ege Ordusu Komutanlığının ardından Güney Deniz Saha Komutanlığına geçti.
Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Yıldız tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamladı, şeref defterini imzaladı.
Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing alan Akar, talimatlar verdi.
Kaynak: AA
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