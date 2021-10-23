Bakan Akar'dan F16 tedariki açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, F-16 tedariki ile ilgili "Teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye'nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında gazetecilerle Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde bir araya geldi.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akar, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan ve Fransa arasındaki anlaşma hakkında "NATO'nun içinde olmamıza rağmen birtakım ittifaklar aranması hem NATO'ya hem ikili ilişkilere zarar verir, güveni sarsar" dedi.

Bakan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü;

Bakan Akar:

Yunan Savunma Bakanı ile olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Bu görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde görmeyi bekliyoruz.

F16 tedariki ile ilgili teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye’nin, TSK’nın güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor.

Suriye’nin kuzeyindeki olayları çok yakından takip ediyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde gereken yapılır.