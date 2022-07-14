Bakan Akar'dan 'Askeri Ceza Kanunu'na ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Askeri Ceza Kanunu'ndaki düzenlemeyle astsubayların yıllardır süren taleplerinin karşılandığını, harekat veya operasyon görevleri nedeniyle astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan uzman erbaşlara da ilave sınav imkanı sağlandığını belirtti.

Akar, yazılı açıklamasında, Bakanlıkça hazırlanan 7415 sayılı Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından, dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Düzenlemeyle astsubayların yıllardır süren talebinin karşılandığını, yüksekokul mezunu astsubayların mesleğe dokuzuncu dere

Düzenlemenin, kahramanca görev yapan silah arkadaşlarına ve mükellef gençlere hayırlı olmasını dileyen Akar, "Destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyor, emeği geçen değerli milletvekillerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ce birinci kademe yerine, dokuzuncu derece ikinci kademeden başlamalarının sağlandığını kaydeden Akar, harekat veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan uzman erbaşlara bu statüye geçiş için ilave sınav imkanı verildiğini bildirdi.

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayanların bu hizmetten faydalanmalarına imkan tanındığını ifade eden Akar, düzenlemeyle yabancı ülke parasını ödeyemedikleri ya da 184 gün ve daha fazla yurt içinde bulundukları için dövizli askerlikten faydalanamayanlara da imkan sağlandığını belirtti.