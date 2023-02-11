Bakan Akar: Bölgede görevli arkadaşlarımızdan 4'ü şehit oldu, 45'i hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Milli Savunma Bakanlığınca deprem bölgesine arama kurtarma ekibi ve malzeme götürmek için kurulan "hava yardım köprüsü"nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

10’uncu Tanker Üs Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kuvvet Komutanları, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile kuvvetlerin hareket merkezleri ve deprem bölgesindeki birliklerin komutanlarının katılımı ile video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Sahadaki çalışmalarla, faaliyetlerdeki son durum hakkında bilgi alan Akar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından deprem sonrasında yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Afet Acil Durum Merkezleri faaliyete geçirildi"

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldiğini hatırlatan Akar, "MSB, Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıkları karargahlarındaki görevliler saat 04.30’da birliklerden durumlarına ilişkin bilgi ve fotoğraf istedi. Saat 05.00’e geldiğinde ilgili personelin karargaha gelmesiyle söz konusu karargahlarda Afet Acil Durum Merkezleri faaliyete geçirildi. O saatten itibaren çalışmalar büyük bir yoğunlukla başladı" diye konuştu.

Kendisinin de aynı saatlerde Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile görüştüğünü aktaran Akar, "Bilgileri aldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı arayarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili raporları sunduk. En büyük hasarın Hatay’da olduğuna ilişkin bilgiyi, bir binamızın yıkılıp 3 erimizin şehit olduğu haberini kendilerine arz edip Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Hatay’a hareket edeceğimizi kendilerine ifade ettik. Uygun buldular ve bu çerçeve çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.

"Tüm imkanlar seferler edildi"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele ve hudut güvenliğiyle ilgili görevlerinin devam ettiğini vurgulayan Akar, "Terörle mücadeledeki başarısı bilinen Mehmetçik, depremle mücadele konusunda da büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla ilk andan itibaren milletinin yanında, görevinin başında yer almıştır" dedi.

"Asrın felaketi" ile mücadele için Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm imkanlarının seferber edildiğini dile getiren Akar, "Şu ana kadar bölgede görev yapan arkadaşlarımızdan 4’ü şehit oldu, 45’i hayatını kaybetti. 54 yaralımızla birlikte 78 ulaşılamayan silah ve mesai arkadaşlarımız var" diye konuştu.

"Karayolunun yanı sıra hem hava hem deniz yardım koridorlarını tesis ettik"

"Türk Silahlı Kuvvetleri 25 bin 67 personeli ile fiilen deprem bölgesinde görev yapmakta" diyen Akar, bunların dışında tüm Milli Savunma Bakanlığının teyakkuz halinde olduğunu ve diğer personelinin de bir şekilde bu çalışmalara katkı sağladığını aktardı.

Bir taraftan arama kurtarma faaliyetlerine diğer taraftan yaşam destek ve sağlık faaliyetlerine katkı sağladıklarını belirten Akar, şöyle konuştu:

"Karayolunun yanı sıra hem hava hem deniz yardım koridorlarını tesis ettik. Bu koridorlardan süratli ve etkin şekilde gerekli nakilleri yapmaya çalışıyoruz. Bunların yanı sıra birliklerimizin asayiş ve diğer destek faaliyetleri de aralıksız sürdürülüyor. Deprem olur olmaz Hava Kuvvetleri geçmiş tecrübelerinden faydalanarak hazırlık seviyesini en üst seviyeye çıkardı. Hava yardım koridorunu kısa sürede tesis ederek ilk ihtiyaç duyulacak arama kurtarma personeli ile malzemeyi taşımak için planlamamızı yaptık, hazır şekilde bekledik. Hava Kuvvetlerinde tüm hava araçları seferber edildi. Yük kapasitelerini kullanmak için tanker uçaklarımızı aktif hale getirdik."

İncirlik sivil uçuşlara açıldı

Hava yardım koridoru ile yurt içi ve dışından gelen ekiplerle malzemelerin Adana Havalimanı ile gerekli koordinasyon yapıldıktan sonra sivil ulaşıma açılan İncirlik’e de taşındığını bildiren Akar, "Burada toplama ve dağıtım noktaları teşkil edildi" dedi.

"63 uçakla şu ana kadar 707 sorti gerçekleştirildi"

Depremin meydana geldiği günkü zorlu hava şartlarının hava ulaşımına engel olduğunu, hava şartlarının elverdiği yerlere helikopterle, hava şartları elvermeyen yerlere ise karadan sevkiyatın yapıldığını ifade eden Akar, "63 uçakla şu ana kadar 707 sorti gerçekleştirildi. Bu sortilerde 9 bin 780 uzman personel ile 625 ton malzemeyi hedeflerine ulaştırdık. Malzeme ve personel sevkiyatı yapan uçaklar dönüşlerinde deprem bölgelerinden yaralıları ve isteyen vatandaşlarımızı taşıdı. Bunların yanı sıra 34 ülkeden 61 uçakla 147 sorti icra edildi. Diğer yandan şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda 41 TİHA ve İHA görev yaptı. Bunlar 394 saat uçtu. İHA/TİHA, insanlı keşif uçakları, Göktürk uydusu dahil Hava Kuvvetleri teyakkuz halinde, faaliyetleri desteklemek için büyük gayret içinde olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Toplam 57 genel maksat helikopterini İncirlik’te topladık"

Malzeme ve personel sevkiyatı yapan uçakların dönüşlerinde deprem bölgelerinden yaralıları ve isteyen vatandaşları taşıdığını belirten Akar, bunların yanı sıra 34 ülkeden 61 uçakla 147 sortinin icra edildiğini de söyledi.

Personel ve malzeme nakli için Türk Silahlı Kuvvetlerinde helikopterlerin de kullanıldığını dile getiren Akar, "Toplam 57 genel maksat helikopterini İncirlik’te topladık. Deprem bölgesine bu helikopterlerle hizmet vermekteyiz. Şu ana kadar helikopterlerle 710 sorti gerçekleştirdik" dedi.

Deniz yardım koridorunda 24 gemi var

Helikopterle sadece il merkezlerine değil, 17 ilçe ile 102 köy ve kasabaya da yardım taşındığını vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Tüm bunlarla birlikte Mersin-İskenderun arasında deniz yardım koridoru da kuruldu. İstanbul’dan da, İzmir’den de, Aksaz’dan da malzemeler, iş makineleri deprem bölgesine taşındı. Bu kapsamda 24 gemi 5 helikopter ihtiyaçları karşılamak için İskenderun Körfezi’nde verilen görevleri yapıyor. TCG İskenderun gemimiz şu ana kadar 327 yaralımızı deprem bölgesinden Mersin’e taşıdı. Bunların yanı sıra amfibi gemilerimiz TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar İskenderun Körfezi’ne demirledi. Rol-2 seviyesinde sağlık hizmeti sağlanmasına yönelik gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından hasta kabulüne başlandı."

39 komando taburu sahada

AFAD ve valiliklerle koordineli olarak arama, kurtarma ve yaşam destek faaliyetleri kapsamında yapılan taleplerin karşılandığını dile getiren Akar, "Şu anda 39 komando taburu, 28 arama kurtarma timi, istihkam savaş taburları ile deniz istihkam arama kurtarma timleri ile Hava Kuvvetlerimizin arama kurtarma timleri sahada. İlaveten ilk kez fabrikalarımızdan 580 teknik personel ve işçimiz de sahada" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilk defa sefer stoklarından ayırdığı 53 sahra mutfağı ile 11 sahra fırınını bölgeye sevk ettiğini vurgulayan Akar, "İlk gün sıcak çorba dağıtımı ile başlayan çalışmalarız kapsamında şu ana kadar 502 bin ekmek, 700 bin kumanya dağıtımı ile acil ihtiyaçları karşılamaya çalıştık. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda günlük 40 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı kapasitesine ulaştık" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri personeli diğer kurumların personeliyle birlikte 72 bölgede 19 bin çadır kurduğunu açıklayan Akar, öncelikle çadır kentlerdeki yangın tehlikesine karşı şu ana kadar 750 yangın söndürme cihazını da ilk etapta bölgeye sevk ettiğini söyledi.

Akar, "Stoklarımızda olanlardan acil ihtiyaç çerçevesinde 160 soğuk iklim, 2 bin genel maksat çadırını, 1600 uyku tulumu ile210 seyyar tuvalet ve banyo ünitesi, 350 jeneratör, 342 hiltinin yanı sıra kepçe, vinç gibi araçları da bölgeye sevk ettik. 30 bine yakın giyecek ve battaniye de bölgeye gönderildi" ifadelerini kullandı.

Akaryakıt desteği

Akar, deprem bölgelerine akaryakıt desteği sağlamak için de harekete geçtiklerini belirterek, "TSK depolarının yanı sıra gerekli işlemlerin ardından ilk defa NATO POL depolarından da akaryakıt yakıt desteğini sağladık, sağlamayı sürdürüyoruz. Şu ana kadar depolardan 655 ton akaryakıt çekerek vatandaşa dağıttık" dedi.

Vatandaşlar tarafından deprem bölgelerine gönderilen yardımların dağıtımına yönelik 8 ilde 19 lojistik destek üssü kurduklarını ifade eden Akar, "Yaz Özel Eğitim Merkezlerimiz dahil askeri tesislerimizi vatandaşlarımıza açtık. Antalya’daki Karpuzkaldıran merkezinde şu ana 730 vatandaşımızı misafir ediyor onlara sıcak yemek sağlıyoruz" dedi.

İlk günden itibaren Bakanlık personelini Kızılay’ın kan merkezlerine yönlendirdiklerini aktaran Akar, devlet hastanesinin zarar gördüğü Kahramanmaraş’ta bir seyyar sahra hastanesi kurarak iki ameliyat gerçekleştirdiklerini, 113 hastaya baktıklarını açıkladı.

"Tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız"

"Asrın felaketi"ne yönelik arama kurma çalışmalarına 63 ülkeden 6 bin 500 personel ve 212 arama kurtarma köpeğinin görev yaptığını aktaran Akar, Yurt dışından da sahra hastanelerinin gönderildiğini ifade etti.

37’si savunma bakanı olmak üzere 43 ülke ve NATO’dan kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulunulduğunu belirten Akar, şunları kaydetti:

"Milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri bu zor günlerde diğer bakanlık ve kurumlarla birlikte asil milletimizin emrinde, ilk günden itibaren görevinin başındadır. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımız ile silah ve mesai arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız. Binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her türlü musibetten birlik ve beraberlik içinde alnının akıyla çıkan devletimiz ve milletimiz tek yumruk, tek yürek olarak bu zor dönemi de atlatacaktır."