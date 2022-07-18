Bakan Akar açıkladı: Tahılın taşınması için prensiplerde anlaşmaya varıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için bir plan üzerinde, genel prensipler üzerinde anlaşmaya varıldı. Bunun somut uygulama planına dönüşmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu hafta içinde bununla ilgili bir toplantı yapılması muhtemel" dedi.
Gündem 18.07.2022, 14:57
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