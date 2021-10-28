Bakan açıkladı: Karantina süresi 10 güne indirilecek
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, anaokullarındaki 14 günlük corona virüs karantina süresinin 10 güne indirileceğini açıkladı.
Gündem 28.10.2021, 12:15 28.10.2021, 12:26
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni tip corona virüste (Covid-19) 14 gün olan karantina süresinin yarından itibaren anaokullarında da 10 gün olarak uygulanacağını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce ilköğretim ve ortaöğretimde de karantina süresini 14 günden 10 güne düşürmüştü.
Bakan Özer, yeni dönemde eğitimde reform yapılıp yapılmayacağına dair soruyu da yanıtladı.
"Benden reform beklemeyin" diyen Özer, "Önceliğim reform değil, mevcut hizmetleri geliştirmek, eksiklerimizi gidermek" şeklinde konuştu.
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