Bahçeli'den seçim tarihine ilişkin açıklama: Biz her iki seçeneğe de varız ve hazırız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Bu yıl Türk tarihinin bir karar noktasıdır. Geçmişten ders alan bir ittifak ahlakının yeni yüzyıla Türk damgası vurması artık bir hayal değildir. 2022, lider Türkiye'nin hazırlık evresi, 2023 ise harekete geçme yılıdır.

"TÜRKİYE DİPLOMASİDE ALTIN BİR YIL YAŞADI"

Kriz ve kaos dalgalarıyla, huzursuzluk ve umutsuzluk sancılarıyla 2022 ağır sorunlara sahne olmuştur. Dünya genelinde kavga ve kutuplaşma dinamikleri daha da sertleşmiştir.

Kafkaslar'dan Balkanlar'a, Afrika'dan Avrupa'ya, gelişen ve gerçekleşen gerilimler 2022 yılını gölgelemiştir. İnsanlar daha refah dolu bir hayata uzak kalmıştır. Buna karşılık Türkiye her anlamda öne çıkmış, sesini yükseltmiştir. Ülkemiz bilhassa diplomaside altın yılını yaşamıştır. Dünya çapında en çok büyüme kaydeden ülkelerden biri olmuştur.

"EYT SORUNU TBMM'DE ÇÖZÜME KAVUŞACAK"

EYT'li 2 milyon vatandaşımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için adım atılmıştır. MHP ve Cumhur İttifakı TBMM'de gereğini gecikmeden yapılacak, hak hak sahibine iade edilecektir. Asgari ücretin 8500 liraya çıkarılması, memur ve emekli maaşları zamları, 2023'ün çok daha güzel olacağının niteliğindedir.

6'LI MASAYA TEPKİ

Uzaktan mı adamlar, adamlıktan mı uzaklar belli değil. Kendi aralarında uzlaşmaktan acizler. Hal böyle olunca soru işaretli anlayışlarıyla bir uzlaşma vasatına yanaşmaları son derece güçtür. Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayını niye merak ediyorsunuz" diyerek kaçak dövüştüğünü bir kez daha ortaya koymuştur. Bu nasıl bir ifade sakatlığıdır.

ERKEN SEÇİM TARİHİ TARTIŞMALARI

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında hem 13. cumhurbaşkanını hem de TBMM'yi belirleyeceğiz. Seçimler ister zamanında yapılsın ister erkene çekilsin biz hazırız. Muhalefet kendi aralarında uzlaşmaktan aciz.

6'lı masayı partiyi oluşturan partilerin Nisanda yapılacak seçime tamam deyip sonrasına uzak durmaları dengesiz bir siyaset örneğidir. Meclis çatısı altında sorgulanan amaçlarıyla bir uzlaşmaya yanaşmaları son derece güçtür. Bu ittifakın Türkiye'ye güveni yoktur.

Kılıçdaroğlu, 2022'nin son günlerinde sorulan adaylık sorusuna, 'niye merak ediyorsunuz?' diyerek korkunun esiri olduğunu gözler önüne sermiştir. Gizlenen nedir, sayın Kılıçdaroğlu, adaysan çık açıkla, değilsen adayınız kimse ondan bahset. Elbette zillet ittifakı fırtına koparsa bizde yaprak kımıldamaz. Zillet ittifakının masası devrilmiştir. Kılıçdaroğlu'nun ergenler gibi 'loading' mesajları çaresizliktir. Türk milleti notunu peşinen verdiği siyaseti bir daha sözlüye bile kaldırmayacaktır. Geleceğin koordinatlarını cumhur ittifakı çizecektir. Yeni sistemin birinci 5 yılı başarıyla geçmiştir.