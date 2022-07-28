Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Ekonomiye suikast hevesinden vazgeçmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Zaho'da sivilleri hedef alan alçak saldırısını Türkiye'ye yıkmak isteyenlere tepki gösterdi.

"TEZGAHI KURANLAR HAREKATI ENGELLEMEK İSTEYENLERDİR"

Bahçeli, "Zaho'da sivil insanların kanını döküp hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ni suçlama yarışına girenler Türkiye'miz üzerinde hesap yapan, bölücülüğe refakat eden, teröre gelecek bağlayan, dahası her alanda önümüzü kesmek için pusu kuran alçalmış ve alçaklaşmış çevrelerdir." dedi.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Terörle mücadelemizi engellemek maksadıyla her yola müracaat edenlerin kimler olduğu bilinmektedir. Zaho'daki kanlı eylemin sorumluluğunu Türkiye'ye ihale etme yanlışına düşenler bizatihi suçludur, bu suretle cinayetlerine yenilerini eklemişlerdir.

Irak Merkezi Hükümeti işbirliği kanallarını açık tutarak, diyalog zemininden kaçmadan Zaho katliamının saklanmış faillerini Türkiye'yle eşgüdüm halinde ortaya çıkarmak mecburiyetindedir. Bilinmelidir ki, şiddetle lanetlediğimiz 27 Temmuz 2022 tarihinde Musul Başkonsolosluğumuza füzeli saldırıyı kim ya da kimler yapmışsa Zaho'ya saldıran da aynı mihraklardır.

Bu tezgâhı kuranlar, Akdeniz ve Ege'deki mevcudiyetimizi, Rusya ve Ukrayna arasında barışçıl çabalarımızı, Tel Rıfat ve Münbiç'e muhtemel askeri harekatımızı engellemek isteyen namertlerdir."

"EKONOMİYE SUİKAST HEVESİNDEN VAZGEÇMELİDİR"

Kılıçdaroğlu'nun ÖTV vaadine değinen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu boyundan büyük, aklının yetmediği, hayalinde bile yapamayacağı sözler vermekten kesinlikle uzak durmalı, ayrıca otomobil satışlarını tezvirat konusu haline getirerek Türkiye ekonomisine suikast hevesinden pişmanlıkla dönmelidir." ifadelerini kullandı.

"CHP YÖNETİMİ HDP'NİN MASKE TAKAN KRİPTO DAMARIDIR"

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Bir teröristin serbest kalmasını istemek vatana ihanet, şehitlerimize hakaret, gazilerimize küfürdür. Kılıçdaroğlu'nun HDP avukatlığına soyunması, terörist hayranlığıyla soluklanması üstlendiği siyasi sorumluluk dikkate alındığında milli güvenlik sorunudur. CHP yönetimi HDP'nin maske takan kripto damarıdır.

CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın bu yalın ve yakıcı hakikati görmesi sahip oldukları vatan ve millet sevgisinin kaçınılmaz bir gereğidir. Unutulmamalıdır ki, terörist Demirtaş'ın serbest kalması yerine, terörist kardeşinin ne zaman dağdan ineceğini veya etkisiz hale getirileceğini sormak CHP yönetiminin kaybettiği siyasi haysiyetini bir nebze de olsa tekrar kazanmasına yarayacaktır. Hiç kimse Türk milletinin sabrını yanlışa yormamalıdır.

Türkiye'nin başarılarını hazmedemeyen, dünya ülkemizi konuşuyorken ahlaksızca kötülemeye çalışan zillet ittifakının düşmana ganimet olduğu, siyasi rant vaatleriyle nasıl kafa kola alındığı geldiğimiz bu aşamada ayan beyan ortadadır.

Bunun yanı sıra, Kılıçdaroğlu'nun ve zillet ittifakının sisli yörüngesine sabitlendiği ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı sosyal medya aracılığıyla teröristlere taziye mesajı yayımlamış, bir kez daha terörizmle aynı kareye girmiştir. Bu durum kabul edilemez bir işbirlikçilik ve iradesizlik örneğidir.

ABD'nin yaptığı ancak bir düşman unsurun teşebbüs edeceği bir utanmazlıktır. Bu ülkenin Ankara Büyükelçiliğinin şehitlerimizle ilgili taziye mesajı paylaşması da hiçbir şeyi değiştirmeye, suçu örtmeye yetmeyecektir. Dost ve müttefik zannettiğimiz ABD'nin sallanan ve sarsılan ülke fotoğrafına bakması, kanunsuz halde ve insanlık değerlerini hiçe sayarak mevzilendiği Suriye'nin doğusundan derhal ve önşartsız çekilmesi her açıdan zorunluluktur.

Türkiye ABD'nin 51'inci eyaleti değildir. Türkiye sömürgeleşmiş bir ülke hiç değildir. Terörle bir ve beraber olanlar da bizim nezdimizde teröristtir. Özellikle CHP Genel Başkanı'nın ve diğer zillet parti başkanlarının bu gerçeği akıllarından çıkarmamaları yegane tavsiyemizdir. Kılıçdaroğlu'nun "devleti yeniden inşa edeceğim" sözü ateşle oynamaktır, tuttuğu namlu da ters tepecektir.

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün esasları, yeni Türk devletinin inşa ve ihyası 29 Ekim 1923'de tescil edilmiş, mesele bir daha açılmamak üzere kapatılmıştır. Devleti yeniden inşa etme beyanı bölücü bir dildir, teröre sinyal ve Türkiye düşmanlarına hizmettir. Kılıçdaroğlu boyundan büyük, aklının yetmediği, hayalinde bile yapamayacağı sözler vermekten kesinlikle uzak durmalı, ayrıca otomobil satışlarını tezvirat konusu haline getirerek Türkiye ekonomisine suikast hevesinden pişmanlıkla dönmelidir.

Aksi halde Türk milleti bu küstah ve kifayetsiz zihniyete bedelini misliyle ödettirmeye hazırdır, buna da kararlıdır. Bu duygu ve düşüncelerle son günlerde terörle mücadele esnasında şehit düşen kahramanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, ailelerine, milletimize ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar var olacaktır. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır. Terörün kökü kazınacak, bu melanet ve musibet yok edilecektir.

Türk vatanı emperyalizme şirinlik yapan, göze girmek için uğraşan, devamlı güvercin taklaları atan kirli ellere, kişiliksiz emellere, kısacası zillet ittifakına asla teslim edilmeyecektir. 2023 yılında Cumhuriyetimizin hem 100'üncü yıl dönümü kutlanacak, hem de Cumhuriyetin bekçisi ve güvencesi olan cumhurun muhteşem başarısı yaşanacaktır. Türkiye'nin istikbalini çürümüş zillet değil her alanda ve her anlamda uyanışa geçen büyük Türk milleti tayin edecektir."