Bahçeli: Türkiye'nin geleceği yabancı başkentlerde belirlenemez
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tekirdağ Cumhuriyet Meydanı'nda "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuşuyor. Bahçeli, "Türkiye parmak sallanacak, hizaya getirilecek bir ülke değildir. Küresel oyunlara, ablukalara karşı duracağız. Türkiye'nin geleceği yabancı başkentlerde belirlenemez" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tekirdağ'da 'Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bahçeli'nin açıklamalarının satır başları şöyle:
Hiçbir Türk vatandaşı bu ülkenin ötekisi, ikinci sınıf vatandaşı, yabancısı değildir. Eşitlik ve hürriyet, cumhuriyetin taşıyıcı kolonlarından sadece ikisidir.
Türk ve Türkiye Yüzyılı, Türk milletinin yüksek vasfının kardeşlik ve kader ortaklığının mükafatı ve methiyesi olacaktır.
Türkiye parmak sallanacak, hizaya getirilecek bir ülke değildir.
Küresel oyunlara, ablukalara karşı duracağız.
Türkiye'nin geleceği yabancı başkentlerde belirlenemez.
Bir masa etrafında toplananlar rehin alınmış acizlerdir.
Onlar aferini Avrupa'dan beklesin bize Türk milleti yeter.
Kılıçdaroğlu nereye geliyorsan gel, seni orada bekliyor olacağız.
Zillet ittifakının mutabakat metninde FETÖ'cülere af vardır.
Zillet ittifakının adayı hala yok.
Altılı Masa ortadan çatlamıştır.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|21
|51
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|21
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|21
|37
|7. Sakaryaspor
|21
|34
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. M. United
|21
|42
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. West Ham United
|21
|19
|17. Leeds United
|20
|18
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|50
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|19
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Villarreal
|20
|31
|6. Real Betis
|20
|31
|7. Athletic Bilbao
|20
|29
|8. Rayo Vallecano
|19
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Celta Vigo
|20
|23
|12. Almeria
|19
|22
|13. Girona
|20
|22
|14. Sevilla
|19
|21
|15. Espanyol
|20
|21
|16. Valencia
|20
|21
|17. Real Valladolid
|19
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
|20. Elche
|20
|9