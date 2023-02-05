Bahçeli: Türkiye'nin geleceği yabancı başkentlerde belirlenemez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tekirdağ'da 'Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarının satır başları şöyle:

Hiçbir Türk vatandaşı bu ülkenin ötekisi, ikinci sınıf vatandaşı, yabancısı değildir. Eşitlik ve hürriyet, cumhuriyetin taşıyıcı kolonlarından sadece ikisidir.

Türk ve Türkiye Yüzyılı, Türk milletinin yüksek vasfının kardeşlik ve kader ortaklığının mükafatı ve methiyesi olacaktır.

Türkiye parmak sallanacak, hizaya getirilecek bir ülke değildir.

Küresel oyunlara, ablukalara karşı duracağız.

Türkiye'nin geleceği yabancı başkentlerde belirlenemez.

Bir masa etrafında toplananlar rehin alınmış acizlerdir.

Onlar aferini Avrupa'dan beklesin bize Türk milleti yeter.

Kılıçdaroğlu nereye geliyorsan gel, seni orada bekliyor olacağız.

Zillet ittifakının mutabakat metninde FETÖ'cülere af vardır.

Zillet ittifakının adayı hala yok.

Altılı Masa ortadan çatlamıştır.